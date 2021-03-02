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ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-02T07:25:16+0000
ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية في بغداد وأقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت 145300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وسجلت بورصة الحارثية 145350 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحه صباح أمس الاثنين 145200 دينار عراقي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 145750 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 145000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 145600 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 145300 دينار لكل مائة دولار امريكي.

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