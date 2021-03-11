ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار، يوم الخميس، في البورصة الرئيسية في بغداد، وإقليم كوردستان.
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 145500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.
فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح أمس الاربعاء 145400 دينار عراقي.
وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 145000 دينار لكل 100 دولار امريكي.
أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 145800 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 145400 دينار لكل مائة دولار امريكي.