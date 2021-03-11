سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-11T07:04:21+0000
ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار، يوم الخميس، في البورصة الرئيسية في بغداد، وإقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 145500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح أمس الاربعاء 145400 دينار عراقي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 145000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 145800 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 145400 دينار لكل مائة دولار امريكي.

related

اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان تعاود الارتفاع

Date: 2020-10-21 07:28:06
اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان تعاود الارتفاع

ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2020-12-29 07:22:40
ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

لليوم الرابع توالياً.. أنخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2021-02-25 07:28:04
لليوم الرابع توالياً.. أنخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

الدولار يستمر بالصعود أمام الدينار في بغداد وكوردستان

Date: 2021-01-19 07:28:02
الدولار يستمر بالصعود أمام الدينار في بغداد وكوردستان

لليوم الثالث توالياً.. الدولار يواصل التراجع في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-01-04 07:33:02
لليوم الثالث توالياً.. الدولار يواصل التراجع في بغداد وإقليم كوردستان

ارتفاع سعر الدولار في بغداد واستقراره في كوردستان

Date: 2021-01-11 07:08:45
ارتفاع سعر الدولار في بغداد واستقراره في كوردستان

استقرار اسعار الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2021-01-14 07:21:24
استقرار اسعار الدولار في بغداد وكوردستان

اسعار الدولار في بغداد وكوردستان تعاود الارتفاع

Date: 2020-10-06 07:35:45
اسعار الدولار في بغداد وكوردستان تعاود الارتفاع