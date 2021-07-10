ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار، يوم السبت، في البورصة الرئيسية في بغداد، مع اغلاق البورصة في اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 147300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح قد سجلت يوم الخميس الماضي 147200 دينار عراقي .

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 146750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فلم يكن هناك تداول للدولار لوجود عطلة رسمية فيها.