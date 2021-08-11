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تقرير دولي يؤشر ارتفاعاً في انتاج العراق النفطي لشهر تموز

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-11T06:23:32+0000
تقرير دولي يؤشر ارتفاعاً في انتاج العراق النفطي لشهر تموز

شفق نيوز/ أعلنت شركة "ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس" المعنية بالطاقة، يوم الاربعاء، ارتفاع إنتاج العراق النفطي، بما في ذلك التدفقات من إقليم كوردستان، إلى 0.6٪ على أساس شهري في تموز.

وقالت الشركة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العراق ثاني أكبر منتج في أوبك انتج 3.886 مليون برميل في اليوم في المتوسط في شهر تموز، مقارنة مع 3.862 مليون برميل في اليوم في حزيران، وبنسبة ارتفاع بلغت نسبتها 0.6%".

وارتفعت حصة العراق من أوبك + إلى 4.016 مليون برميل في اليوم في تموز من 3.954 مليون برميل في اليوم في حزيران مع استمرار اوبك+ في رفع سقف الإنتاج.

وأضافت أن "إجمالي الصادرات العراقية لشهر تموز ارتفع بنسبة 0.7٪ إلى 3.344 مليون برميل في اليوم، فيما انخفضت التدفقات الكوردية بنسبة 0.4٪ إلى 425.800 برميل في اليوم" .

وأشارت إلى أن "الاستخدام المحلي الذي يشمل حرق النفط الخام وتشغيل المصافي ، انخفض بنسبة 17.5٪ إلى 501 ألف برميل في اليوم".

والعراق أحد الدول الخمس التي تفاوضت على خط أساس أعلى لحصته، والتي سترتفع من 4.653 مليون برميل في اليوم حتى نيسان 2022 إلى 4.803 مليون برميل في اليوم اعتبارًا من ايار 2022.

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