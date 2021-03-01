سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع الإيرادات المالية عن تصدير النفط العراقي الى اكثر من 5 مليارات دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-01T13:30:56+0000
ارتفاع الإيرادات المالية عن تصدير النفط العراقي الى اكثر من 5 مليارات دولار

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر شباط الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (82) مليونا (877) الفا و( 757 ) برميلاً، بايرادات بلغت (5) مليار و(26) الفا و (807 )  دولارات .

واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (79) مليونا و(105) الفا و (329) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 3) ملايين و( 772) الفا و( 428 ) برميلا .

وبلغ معدل الصادرات اليومية  مليونين و(960) الف برميل ، فيما بلغ  معدل سعر البرميل الواحد  ( 60.330 ) دولارا .

related

سومو تصدر توضيحاً بشأن إنتاج نفط العراق وكميات كوردستان

Date: 2021-02-03 18:39:37
سومو تصدر توضيحاً بشأن إنتاج نفط العراق وكميات كوردستان

سومو: الأردن يفاوض العراق لتجديد عقد شراء النفط

Date: 2021-01-04 09:15:24
سومو: الأردن يفاوض العراق لتجديد عقد شراء النفط

لاريجاني: قادة العراق لم يسمحوا لأمريكا بالسيطرة على النفط

Date: 2019-11-03 10:15:12
لاريجاني: قادة العراق لم يسمحوا لأمريكا بالسيطرة على النفط

انخفاض صادرات النفط العراقية لشهر اب الماضي

Date: 2020-09-01 10:00:27
انخفاض صادرات النفط العراقية لشهر اب الماضي

العراق يتجه لاستبدال عملاق نفطي امريكي بشركتين جديدتين

Date: 2019-08-08 20:40:10
العراق يتجه لاستبدال عملاق نفطي امريكي بشركتين جديدتين

العراق يحقق ايرادات من تصدير النفط باكثر من 6 مليار دولار

Date: 2019-10-01 14:02:15
العراق يحقق ايرادات من تصدير النفط باكثر من 6 مليار دولار

العراق يحقق أكثر من 4.5 مليار دولار إيرادات عن تصدير النفط خلال كانون الثاني الماضي

Date: 2021-02-18 07:39:43
العراق يحقق أكثر من 4.5 مليار دولار إيرادات عن تصدير النفط خلال كانون الثاني الماضي

هل سترتفع أسعار بيع المحروقات للعراقيين؟ وزارة النفط تجيب

Date: 2021-02-07 18:00:01
هل سترتفع أسعار بيع المحروقات للعراقيين؟ وزارة النفط تجيب