ارتفاع الإيرادات المالية عن تصدير النفط العراقي الى اكثر من 5 مليارات دولار

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر شباط الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (82) مليونا (877) الفا و( 757 ) برميلاً، بايرادات بلغت (5) مليار و(26) الفا و (807 ) دولارات .

واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (79) مليونا و(105) الفا و (329) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 3) ملايين و( 772) الفا و( 428 ) برميلا .

وبلغ معدل الصادرات اليومية مليونين و(960) الف برميل ، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد ( 60.330 ) دولارا .