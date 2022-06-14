ارتفاع الإيرادات المالية النفطية للعراق لأكثر من 5.5 مليارات دولار على أساس سنوي

شفق نيوز/ ارتفعت الإيرادات المالية النفطية للعراق في شهر أيار لتصل الى 11.436 مليار دولار بارتفاع نسبته 93.27% على أساس سنوي، من 5.917 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021.

وحسب بيانات شركة سومو التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز فان معدل التصدير هو الآخر ارتفع في شهر أيار ليصل الى 3.300 الف برميل وبنسبة تبلغ 13.83% بالمقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي الذي بلغ معدل التصدير فيه 2.899 مليون برميل يوميا.

وبلغت أسعار بيع خام النفط في شهر أيار كمعدل 111.79 دولاراً وبنسبة ارتفاع بلغت 69.79% مقارنة مع معدل سعر 65.84 دولاراً للشهر نفسه من العام الماضي 2021.

واستفاد العراق من فورة أسعار النفط، في الحصول على إيرادات مالية كبيرة مما دعم موازنته للعام الحالي 2022 بدعم من صعود الطلب على الخام وتراجع المعروض بفعل الحرب على روسيا.