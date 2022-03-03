ارتفاع الأسعار.. الألمنيوم يحطم الرقم القياسي والنفط والقمح عند أعلى مستوياته

شفق نيوز/ امتدت أسواق السلع الأساسية يوم الخميس، حيث سجلت أسعار كل من الألومنيوم والفحم مستويات قياسية جديدة، بينما سجل النفط الخام والقمح أعلى مستوياتهما في عدة سنوات مع تعثر روسيا بحسم المعارك في أوكرانيا مما أثر على تدفقات المواد الخام العالمية.

وتعتبر روسيا كمورد رئيسي في أسواق النفط والغاز والمعادن والحبوب والشحن وأن العقوبات القاسية المفروضة على العديد من الكيانات الروسية في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا قد قلبت العديد من سلاسل توريد الموارد الحيوية.

ارتفعت أسعار الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن بنسبة 30 في المائة هذا العام ليصل عند 3650 دولارًا للطن، بينما صعد النيكل أكثر من 4٪ إلى 26935 دولارًا للطن، حيث حاول التجار أن يأخذوا في الحسبان خسارة العرض من ثالث أكبر منتج لكلا المعدنين.

كما صعد خام برنت فوق 118 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ فبراير 2013 مع تصارع المشترين لقضايا التمويل والشحن التي شلت عمليات الشراء من ثالث أكبر منتج للنفط هذا الأسبوع.

أما بالنسبة للحبوب، كان من المتوقع أن تمثل روسيا وأوكرانيا 28.5٪ من صادرات القمح العالمية في عام 2021، لذلك ارتفعت أسعار القمح العالمية في محاولة لاستيعاب الانخفاض الكبير في الإمدادات من كلا المقاطعتين.

وارتفعت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو بنسبة 40٪ تقريبًا في الشهر الماضي، وارتفعت إلى أعلى مستوياتها في 14 عامًا عند 11.34 دولار للبوشل.

ويساوي البوشل 60 رطلا = 27.2188 كيلو غرام من القمح.

وتمثل روسيا وأوكرانيا أيضًا 19٪ من صادرات الذرة و80٪ من صادرات زيت عباد الشمس، الذي ينافس زيت الصويا وزيت النخيل.

كما شهدت العقود الآجلة للفحم في نيوكاسل حركة قوية منذ أن فُرضت العقوبات على ثالث أكبر مصدر للفحم ، حيث قفزت إلى مستوى قياسي بلغ 440 دولارًا للطن هذا الأسبوع، بزيادة 100٪ عن الشهر الماضي.