ارتفاع النفط 3% مع تصاعد الهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بنحو 3%، مدفوعة بتصاعد الهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة في الشرق الأوسط ومخاوف تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.69 دولار، أو 3.44%، لتبلغ 112.20 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 2.29 دولار، أو 2.38%، ليصل إلى 97.45 دولاراً للبرميل.

وجاءت المكاسب عقب هجمات استهدفت عدة منشآت طاقة في المنطقة، في أعقاب ضربة طالت حقل غاز جنوب فارس، في تصعيد جديد للصراع بين طهران والولايات المتحدة وإسرائيل.

وتلقت الأسعار دعماً إضافياً من استمرار الهجمات على منشآت الطاقة في قطر والإمارات والسعودية، إلى جانب تنامي المخاوف من تعطل إمدادات النفط عبر مضيق هرمز.

وكان خام برنت قد أغلق مرتفعاً بنسبة 3.8%، يوم أمس الأربعاء، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط عند مستوى شبه ثابت، مع اتساع الفارق بين الخامين إلى أعلى مستوى في 11 عاماً، نتيجة سحب الاحتياطيات الاستراتيجية الأميركية وارتفاع تكاليف الشحن.

وقالت تينا تينغ، استراتيجية السوق في "مومو إيه إن زد"، إن أسعار النفط مرشحة للبقاء مدعومة مع تفاقم التوترات الإقليمية بفعل الضربات الإيرانية، في ظل غياب مؤشرات على خفض التصعيد أو إعادة فتح مضيق هرمز في المدى القريب.