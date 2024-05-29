ارتفاع النفط وسط توقعات إبقاء المنتجين الرئيسيين على تخفيضات الإنتاج

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء وسط توقعات بأن المنتجين الرئيسيين سيحافظون على تخفيضات الإنتاج في اجتماع يوم الأحد، وأن استهلاك الوقود يجب أن يبدأ في الارتفاع مع بداية موسم ذروة الطلب في الصيف.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 15 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 84.37 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0304 بتوقيت جرينتش. ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو بمقدار 25 سنتًا، أو 0.3٪، إلى 80.08 دولارًا.

وارتفع كلا الخامين القياسيين أكثر من 1% في اليوم السابق.

ويتوقع التجار والمحللون أن تبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بما في ذلك روسيا، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، على تخفيضات الإنتاج الطوعية التي يبلغ إجماليها حوالي 2.2 مليون برميل يوميا.

وتشير عطلة يوم الذكرى يوم الاثنين إلى بداية موسم ذروة الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ومن شأن الإبقاء على تخفيضات الإنتاج أن يبقي الأسعار مدعومة مع ارتفاع الاستهلاك.

كما أن تزايد القتال في قطاع غزة مع تقدم الدبابات الإسرائيلية إلى قلب قطاع رفح قد وفر بعض الدعم للأسعار وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع ليشمل الشرق الأوسط الكبير، وهي منطقة الإمداد الرئيسية.

ويترقب المستثمرون أيضًا بيانات مخزونات الخام الأمريكية من معهد البترول الأمريكي والتي ستصدر في وقت لاحق من اليوم. وتأخر صدور البيانات يوما بسبب عطلة يوم الذكرى يوم الاثنين.

وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز يوم الثلاثاء أنه من المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 1.9 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وينتظر المستثمرون أيضًا بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على توقعات خفض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي والتأثير على أسعار النفط.

من المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة لشهر أبريل يوم الجمعة. من المتوقع أن يظل مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ثابتًا على أساس شهري.

وقد تأرجحت التوقعات بشأن توقيت تخفيض أسعار الفائدة، مع قلق صناع السياسات حيث لا تزال البيانات تعكس التضخم الثابت.