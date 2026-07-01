ارتفاع النفط مع تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران وتراجع المخزونات الأميركية

شفق نيوز - بغداد/ وأربيل

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مدعومة بمخاوف من احتمال استمرار اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط بعد تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب بينهما.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 33 سنتاً، أو 0.45%، لتسجل 73.28 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 34 سنتاً، أو 0.49%، إلى 69.84 دولاراً للبرميل.

وجاءت المكاسب أيضاً بعد بيانات أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 6.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 26 يونيو، إلى جانب تراجع مخزونات البنزين، ما عزز المخاوف بشأن الإمدادات.

وفي التطورات السياسية، أعلنت إيران وقطر أن طهران ستلتقي بوسطاء في الدوحة بدلاً من إجراء محادثات مباشرة مع المسؤولين الأمريكيين، رغم وصول المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى العاصمة القطرية لإجراء محادثات وصفتها واشنطن بأنها "رفيعة المستوى".

كما أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بفرض رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى أن تدفقات النفط عبر المضيق عادت إلى مستويات ما قبل الحرب.