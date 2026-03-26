ارتفاع النفط مع تعثر التهدئة في الشرق الاوسط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، لتعوض جزءاً من خسائر الجلسة السابقة، مع إعادة تقييم المستثمرين لاحتمالات خفض التصعيد في الشرق الأوسط واستمرار الغموض بشأن جهود وقف إطلاق النار.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً بنحو 1.1% لتصل إلى 103.35 دولارات للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 1.2% ليبلغ 91.40 دولاراً للبرميل.

وجاء هذا الارتفاع بعد تراجع المؤشرين بأكثر من 2% في جلسة الأربعاء، مع انحسار التفاؤل بإمكانية التوصل إلى تهدئة قريبة، خصوصاً بعد تأكيد إيران أنها تدرس المقترح الأميركي دون نية الدخول في مفاوضات حالياً.

في المقابل، لوّحت الولايات المتحدة بتصعيد أكبر في حال عدم استجابة طهران، ما زاد من حالة التوتر في الأسواق ودفع الأسعار نحو مزيد من التقلب.

وتزامن ذلك مع اضطرابات كبيرة في الإمدادات العالمية، إذ أدى النزاع إلى تعطّل شبه كامل لحركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز المسال عالمياً.

كما تفاقمت المخاوف بعد توقف نحو 40% من طاقة تصدير النفط الروسية نتيجة هجمات واستهدافات للبنية التحتية وناقلات النفط.

وفي سياق متصل، ارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية بمقدار 6.9 ملايين برميل لتصل إلى 456.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2024.

أما على الصعيد المحلي، فأفاد مسؤولون في قطاع الطاقة بأن إنتاج النفط العراقي شهد تراجعاً ملحوظاً، مع وصول مستويات الخزن إلى طاقات مرتفعة وحرجة.