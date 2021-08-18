ارتفاع النفط مع إبقاء "أوبك+" على انتاجها النفطي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع إبقاء منظمة "اوبك+" على انتاجها النفطي بالرغم من مطالبة امريكا من المنظمة بزيادة انتاجها، في وقت يشهد العالم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا .

وارتفع خام برنت 27 سنتا أو 0.39 بالمئة إلى 69.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:10 بتوقيت جرينتش بعد أن نزل 0.7 بالمئة يوم الثلاثاء. وارتفع النفط الأمريكي 26 سنتات أو 0.38 بالمئة إلى 66.58 دولار للبرميل بعد أن هبط 1 بالمئة في الجلسة السابقة.

ويرى كبار منتجي النفط في اوبك+ أن أسواق النفط لا تحتاج إلى ضخ براميل خام أكثر من المخطط سابقًا، فيما يُعد بمثابة رفض للدعوة الأميركية بشأن مطالبة تحالف أوبك+ بزيادة الإمدادات.

وطالب البيت الأبيض، في الأسبوع الماضي، دول أوبك+ بزيادة إنتاج النفط عن المستويات المخططة مسبقًا من أجل مواجهة الارتفاع في أسعار البنزين الأميركية، فيما وصفته تهديدًا للتعافي الاقتصادي العالمي.

في يوليو/تموز الماضي، اتفق تحالف أوبك+ على زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميًا بشكل شهري بدايةً من أغسطس/آب حتى يجرى التخلص من تخفيضات الإنتاج الحالية والبالغة 5.8 مليون برميل يوميًا.

الا ان الطلب على النفط في يوليو/ تموز يبدو ضعيفًا جدًا بسبب التباطؤ الصناعي والتجزئة في الصين ثاني اكبر مستورد للنفط الخام في العالم، فضلاً عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.".

كما ان الهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم، بدأت مبيعات النفط إلى مصافي التكرير التي تديرها الدولة من احتياطيها البترولي الاستراتيجي ، مما أدى إلى تطبيق سياسة جديدة لتسويق التخزين الفيدرالي عن طريق تأجير المساحات.