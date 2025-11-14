ارتفاع النفط أكثر من 2% بعد هجوم أوكراني على روسيا

شفق نيوز - أربيل

ارتفعت أسعار النفط بما يتجاوز اثنين بالمئة، اليوم الجمعة، بعد أن ألحق هجوم أوكراني بطائرات مسيرة أضرارا بمستودع نفط في ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود.

بحلول الساعة 0227 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.34 دولار أو 2.13 بالمئة إلى 64.35 دولارا للبرميل فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.40 دولار أو 2.39 بالمئة إلى 60.09 دولارا للبرميل.

وقالت قيادة العمليات في منطقة كراسنودار على تطبيق تيليجرام إن شظايا طائرات مسيرة أصابت شققا سكنية ومستودع نفط في مجمع لإعادة الشحن بالإضافة إلى منشآت ساحلية.

واستقر الخامان عند التسوية أمس الخميس إذ بددت المخاوف بشأن عقوبات وشيكة على النفط الروسي القلق حيال وفرة المعروض العالمي، وهو ما دفع الأسعار إلى الانخفاض بأكثر من دولارين للبرميل في الجلسة السابقة.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتي النفط الروسيتين لوك أويل وروسنفت ضمن ضغوط لدفع الكرملين إلى إجراء محادثات سلام حول أوكرانيا. وتحظر العقوبات التعاملات مع الشركتين بعد 21 نوفمبر تشرين الثاني.

وقال بنك جيه.بي مورجان أمس الخميس إن نحو 1.4 مليون برميل يوميا من النفط الروسي، أو ما يقرب من ثلث إمكانات التصدير البحري، يضاف إلى النفط العالق في الناقلات مع تباطؤ التفريغ بسبب العقوبات الأمريكية على روسنفت ولوك أويل.

وأضاف البنك أن تفريغ الشحنات سيصبح أكثر صعوبة بعد 21 نوفمبر تشرين الثاني.

وانخفض الخامان القياسيان بأكثر من دولارين للبرميل يوم الأربعاء بعد أن قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن إمدادات النفط العالمية ستتجاوز الطلب العالمي بشكل طفيف في عام 2026، وهو تحول عن توقعات سابقة تكهنت بعجز في المعروض.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بأكبر من المتوقع في الأسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير بأقل من المتوقع.

وأوضحت أن مخزونات النفط زادت 6.4 ملايين برميل إلى 427.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من نوفمبر تشرين الثاني، مقارنة بتوقعات في استطلاع لـ"رويترز" بزيادة 1.96 مليون برميل.