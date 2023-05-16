ارتفاع النفط في الأسواق العالمية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني يوم الثلاثاء، مدعومة بخطط الولايات المتحدة لشراء النفط لإحتياطي البترول الاستراتيجي، وحرائق الغابات في كندا التي أججت مخاوف بشأن الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتًا أو 0.44٪ إلى 75.56 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:35 بتوقيت جرينتش ، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.38 دولارًا للبرميل بارتفاع 27 سنتًا أو 0.38٪.

وارتفع كلا المؤشرين القياسيين بأكثر من 1٪ يوم الاثنين، عاكسين بذلك سلسلة خسائر استمرت 3 جلسات.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية يوم الاثنين إنها ستشتري ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام لاحتياطي البترول الاستراتيجي لتسليمه في أغسطس اب، وطلبت تقديم العروض بحلول 31 مايو ايار.

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن إنتاجية مصافي النفط الصينية في أبريل ارتفعت بنسبة 18.9 بالمئة عن العام السابق إلى ثاني أعلى مستوى على الإطلاق.

كما حظيت أسعار النفط يوم الثلاثاء بدعم من مخاوف الإمدادات الناجمة عن حرائق الغابات في كندا.

ويمكن أن تتقلص إمدادات الخام العالمية أيضًا في النصف الثاني حيث تخطط أوبك + لتخفيضات إضافية للإنتاج.