ارتفاع النفط إثر تصاعد التوترات بين أميركا وإيران وسط مخاوف تعطل الإمدادات

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار النفط العالمية، اليوم الأربعاء، بنحو 1% مبتعدة عن أدنى مستوياتها في سبعة أسابيع، مدفوعة بتصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع الثامن على التوالي، ما عزز المخاوف بشأن الإمدادات العالمية.

وبحسب وكالة رويترز، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 83 سنتاً أو ما يعادل 0.9% لتصل إلى 92.29 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 68 سنتاً أو 0.8% ليبلغ 88.97 دولاراً للبرميل.

وجاء هذا الارتفاع عقب تنفيذ الجيش الأمريكي ضربات جديدة ضد أهداف إيرانية، بعد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على إسقاط مروحية هجومية أمريكية من طراز "أباتشي"، في تطور جديد يهدد بتقويض وقف إطلاق النار الهش بين واشنطن وطهران.

في المقابل، تزايدت المخاوف بشأن حركة الإمدادات النفطية، مع استمرار القيود على الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال عالمياً، رغم حديث مسؤولين أمريكيين عن تحسن تدريجي في حركة السفن والصادرات النفطية.

وعلى صعيد المعروض، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 9.12 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 5 يونيو، فضلاً عن تراجع مخزونات البنزين بنحو 1.19 مليون برميل، الأمر الذي زاد من الضغوط على الأسواق ورفع المخاوف من شح الإمدادات.