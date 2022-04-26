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ارتفاع المبيعات النقدية من الدولار في مزاد المركزي العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-26T10:58:12+0000
ارتفاع المبيعات النقدية من الدولار في مزاد المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت المبيعات النقدية من الدولار الامريكي في مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة اليوم الثلاثاء، خلال الاسبوع الحالي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال مزاده، اليوم، لبيع وشراء الدولار الامريكي، 194 مليوناً و95 الفاً و600 دولار أمريكي غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

وأضاف مراسلنا أن المبيعات النقدية ارتفعت في مزاد اليوم لتبلغ 49 مليوناً و850 الف دولار مقارنة بـ 31 مليون دولار يوم امس الاثنين، فيما ذهبت البقية البالغة 144 مليوناً و245 الفاً و600 دولار على شكل حوالات واعتمادات لتعزيز الارصدة في الخارج.

وأشار مراسلنا، إلى أن 30 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و19 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 203 شركات توسط.

 

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