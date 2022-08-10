ارتفاع المبيعات النقدية من الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت المبيعات النقدية من الدولار في مزاد البنك المركزي من، اليوم الأربعاء، لتصل لأكثر من 88 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 288 مليونا و 442 الفا و352 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان عملية الشراء النقدي للدولار من قبل المصارف ارتفعت من قيمة المبيعات الإجمالية لتصل الى 88 مليونا و900 الفا، فيما ذهبت البقية البالغة 199 مليونا و542 الفا و352 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات.

وأشار مراسلنا، إلى ان 33 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و24 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 375 شركة توسط.