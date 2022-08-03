ارتفاع المبيعات النقدية من الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت المبيعات النقدية من الدولار، في مزاد البنك المركزي العراقي اليوم الأربعاء.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 265 مليونا و890 الفا و136 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان عملية الشراء النقدي للدولار من قبل المصارف ارتفعت لتصل الى 51 مليونا و50 الفا، فيما ذهبت البقية البالغة 214 مليونا و840 الفا و136 دولارا لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات.

وأشار مراسلنا، إلى ان 34 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و19 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 194 شركة توسط.