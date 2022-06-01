ارتفاع المبيعات النقدية من الدولار في مزاد البنك

شفق نيوز/ ارتفعت المبيعات النقدية من الدولار، في مزاد البنك المركزي اليوم الأربعاء.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي، 203 ملايين و900 ألف دولار أمريكي غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان عملية الشراء النقدي للدولار من قبل المصارف زادت لتصل الى 51 مليونا و6000 الف، فيما ذهبت البقية البالغة 152 مليونا و300 الف دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات.

وأشار مراسلنا، إلى ان 32 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و19 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 225 شركة توسط.