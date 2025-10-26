ارتفاع الصادرات الأردنية إلى العراق لأكثر من 6% مقارنة بالعام الماضي

شفق نيوز- بغداد

أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، يوم الأحد، ارتفاع الصادرات الأردنية إلى العراق بنسبة 6.4% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الدائرة في بيان لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "4 تكتلات اقتصادية رئيسية استحوذت على الحصة الأكبر من الصادرات الوطنية الأردنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، إذ بلغت مساهمتها مجتمعة نحو 93.6% من إجمالي الصادرات البالغة 6.098 مليار دينار أردني".

وبينت أن "دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، جاءت في المقدمة بنسبة 41.5%، تلتها دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بنسبة 25.1%، ثم الدول الآسيوية غير العربية بنسبة 20.9%، فيما شكّلت دول الاتحاد الأوروبي ما نسبته 6% من الإجمالي، ما يشير إلى تركز النشاط التصديري الأردني في هذه الأسواق الأربع التي تشكل العمود الفقري للتجارة الخارجية".

وبينت "وقد ارتفعت الصادرات الاردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في نهاية آب الماضي بنسبة 10.1%، لتبلغ 2.53 مليار دينار أردني مقارنة بـ 2.297 مليار دينار أردني للفترة نفسها من العام الماضي".

وتصدّرت السعودية الوجهات العربية بنسبة 836 مليون دينار أردني بزيادة 12.7%، فيما حققت الصادرات إلى سوريا قفزة نوعية بلغت 390.3% لتصل إلى 152 مليون دينار أردني، كما ارتفعت الصادرات إلى العراق بنسبة 6.4% لتصل إلى 599 مليون دينار أردني.