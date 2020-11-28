ارتفاع الصادرات النفطية العراقية الى امريكا بمقدار 105 الف برميل يوميا

شفق نيوز/ اعلنت ادارة معلومات الطاقة الأميركية، السبت، عن ارتفاع ايرادات النفط الخام الامريكية من العراق بمقدار 105 الف برميليوميا خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الادارة في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز إن "الايرادات النفط الامريكية من العراق ارتفعت بمقدار 105 الف برميل يومياخلال الاسبوعي الماضي لتصل الى معدل 197 الف برميل يوميا بعد ان كانت بمعدل 92 الف برميل يوميا في الاسبوع الذي سبقه".

واضافت ان "الواردات الامريكية من النفط الخام انخفضت خلال الاسبوع الماضي بمقدار 197 الف برميل يوميا الى 4.547 مليون برميليوميا"، مبينة ان "معظم هذه الايرادات النفطية جاءت من كندا وبمعدل 3.277 مليون برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت الايرادات منهابمعدل 519 الف برميل يوميا، ثم السعودية وبمعدل 293 الف برميل يوميا".

واشارت الى ان "الواردات الامريكية من النفط الخام من كولومبيا انخفضت بمقدار 273 الف برميل يوميا لتصل الى معدل 100 الف برميليوميا خلال الاسبوع الماضي، كما انخفضت الايرادات النفطية من الاكوادور بمقدار 31 الف برميل لتصل الى معدل 98 الف برميل يوميا".