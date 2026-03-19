ارتفاع الذهب 0.8% مع تراجع الدولار ومخاوف الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعد بلوغها أدنى مستوى في أكثر من شهر، مدعومة بتراجع الدولار، وسط ضغوط من السياسة النقدية المتشددة للاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وصعد سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8% ليبلغ 4856.82 دولاراً للأونصة، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 6 فبراير/ شباط، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل بنسبة 0.8% إلى 4858.60 دولاراً.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في "KCM Trade"، إن "توقف زخم الدولار سمح للذهب باستعادة بعض مكاسبه، وإن بوتيرة متواضعة"، مضيفاً أن توقعات خفض الفائدة الأميركية دعمت الأسعار، إلا أن ارتفاع النفط عقب الهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة في الشرق الأوسط حدّ من هذه المكاسب.

وسجلت أسعار النفط ارتفاعاً فوق 110 دولارات للبرميل بعد استهداف حقل غاز جنوب فارس، ما عزز المخاوف من التضخم وزيادة تكاليف النقل والتصنيع، في وقت يشير فيه محللون إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية الذهب لكونه لا يدر عائداً.

وفي السياق، أبقى كل من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك كندا أسعار الفائدة دون تغيير، مع التحذير من مخاطر ارتفاع تكاليف الطاقة وتأثيرها على التضخم، بينما تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب نشر قوات إضافية لتعزيز العمليات في الشرق الأوسط.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.5% إلى 76.52 دولاراً للأونصة، فيما سجل البلاتين 2035.25 دولاراً (+0.6%)، والبلاديوم 1492.25 دولاراً (+1.2%).