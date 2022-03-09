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ارتفاع الذهب وثبات الدولار يحد من المكاسب

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-09T05:31:18+0000
ارتفاع الذهب وثبات الدولار يحد من المكاسب

شفق نيوز/ حافظ الذهب على مكاسبه يوم الأربعاء، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له في 19 شهرًا في الجلسة الماضية، حيث عارض ارتفاع الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الدعم من الطلب على الملاذ الآمن الناجم عن الأزمة الأوكرانية.

واستقر سعر الذهب الفوري عند 2053.99 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 03:12 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع إلى 2069.89 دولارًا في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 2061.40 دولاراً.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية حيث دعم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول رفع أسعار الفائدة هذا الشهر ، بينما استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى سجله يوم الاثنين في أكثر من عام ونصف.

الذهب حساس لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية ، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد. كما تعزز معدلات الفائدة المرتفعة الدولار، مما يضغط على المعدن المسعّر بالدولار.

اكتسب البلاديوم 3.3٪ إلى 3284.67 دولاراً للأونصة، مرتفعاً 38٪ منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير. 

ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 1٪ عند 26.66 دولارًا للأونصة، بعد أن لامست أعلى مستوى في تسعة أشهر يوم الثلاثاء. وارتفع البلاتين 1.2 بالمئة إلى 1168.02 دولاراً.

 

 

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