سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع الذهب مع ضعف الدولار وتقلبات التضخم

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-18T08:04:24+0000
ارتفاع الذهب مع ضعف الدولار وتقلبات التضخم

شفق نيوز/ واصلت أسعار الذهب مكاسبها، يوم الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر ونصف، حيث عزز ضعف الدولار الأمريكي وتزايد الضغوط التضخمية جاذبية المعدن باعتباره وسيلة تحوط من التضخم.

وارتفع الذهب الفوري 0.2 بالمئة إلى 1869.12 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:42 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 29 يناير/ كانون الثاني في وقت سابق من اليوم.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1869.90 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مسجلاً أدنى مستوى في أسبوع أمام منافسيه.

و قفزت الفضة 1.3٪ إلى 28.53 دولار ، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ 2 فبراير/ شباط في الجلسة.

وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2910.45 دولار واستقر البلاتين عند 1239.27 دولار.

related

الذهب يتعافى من قاع 9 أشهر

Date: 2021-03-09 08:13:53
الذهب يتعافى من قاع 9 أشهر

تعرّف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

Date: 2021-01-28 09:26:59
تعرّف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

الذهب يرتفع بفعل مخاوف الفيروس في أوروبا

Date: 2021-03-25 07:23:51
الذهب يرتفع بفعل مخاوف الفيروس في أوروبا

اسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الاثنين

Date: 2021-02-22 08:43:06
اسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الاثنين

أسعار الذهب تتجه لأسوأ أداء أسبوعي

Date: 2021-04-30 09:19:50
أسعار الذهب تتجه لأسوأ أداء أسبوعي

الذهب يبلغ ذروة أسبوع ابتهاجا بإقرار الحزمة الأميركية

Date: 2020-12-28 08:37:06
الذهب يبلغ ذروة أسبوع ابتهاجا بإقرار الحزمة الأميركية

هبوط أسعار الذهب مع صعود الدولار

Date: 2020-09-02 07:02:17
هبوط أسعار الذهب مع صعود الدولار

الذهب يتجه صوب أسوأ أسبوع في 5 أشهر

Date: 2019-08-23 11:33:28
الذهب يتجه صوب أسوأ أسبوع في 5 أشهر