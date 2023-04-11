ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار

شفق نيوز/ زادت أسعار الذهب مع تراجع الدولار، يوم الثلاثاء، بعد انخفاضها أكثر من واحد بالمئة في الجلسة الماضية، بينما يترقب المستثمرون هذا الأسبوع بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر في مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1994.48 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:43 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة إلى 1994.60 دولاراً.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما يجعل المعدن الأصفر أقل سعرا بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين التي من المقرر صدورها يوم الأربعاء بحثا عن مزيد من الوضوح بشأن اتجاه أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأمريكي في مايو أيار.

وترتفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا مع زيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 24.91 دولاراً للأوقية بينما زاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 994.64 دولاراً وصعد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1429.54 دولاراً.