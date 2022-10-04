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ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار والسندات

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-04T06:13:26+0000
ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار والسندات

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.69 في المئة إلى 1703.48 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:39 بتوقيت جرينتش، وهو ما قد يكون أكبر مكسب يومي منذ الثامن من مارس آذار.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.58 في المئة عند التسوية إلى 1711 دولارا.

وهبط الدولار، مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة للمشترين في الخارج، كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 16 نقطة أساس إلى 3.639٪.مما دعم أيضا الطلب على الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز سعر الفضة 8.8 بالمئة إلى 20.67 دولارا للأوقية، أعلى مستوى منذ منتصف أغسطس آب. وارتفع سعر البلاديوم 2.9 بالمئة إلى 2219.83 دولارا، والبلاتين خمسة بالمئة تقريبا إلى 901.52 دولار للأوقية.

 

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