ارتفاع الذهب مدفوعا بانخفاض عوائد السندات

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، مدعومة بانخفاض في عائدات السندات الأمريكية ومخاوف بشأن ارتفاع، على الرغم من أن قوة الدولار أبقت مكاسب السبائك تحت السيطرة.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.3٪ إلى 1817.28 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 05:03 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى في أسبوع واحد عند 1794.06 دولارًا في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1817.80 دولارا.

وتم تعليق عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر حيث يقلل العائد المنخفض من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب بدون فائدة.

مع ذلك، أدت مكاسب الملاذ الآمن للدولار الأمريكي إلى الحد من جاذبية الذهب، حيث استقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في 3-1 / 2 شهر مقابل منافسيه

وتراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 25.16 دولارا للأوقية وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2598.96 دولارا وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1076.32 دولارا.