ارتفاع الذهب في بغداد وأربيل مع صعود الدولار أمام الدينار

شفق نيوز- بغداد / أربيل

سجلت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الأسواق المحلية في بغداد وأربيل، بالتزامن مع صعود صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.047 مليون دينار، وسعر الشراء 1.043 مليون، فيما كانت سجلت يوم أمس الاثنين 1.026 مليون دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.017 مليون دينار، وبلغ سعر الشراء 1.013 مليون.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 1.050 و1.060 مليون دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.020 مليون و1.030 مليون دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر عيار 22 (1.078 مليون دينار)، وعيار 21 (1.030 مليون)، وعيار 18 (883 ألف دينار).

وارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 154,100 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الاثنين 153,100 دينار.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة في عملية حسابية يدخل فيها سعر الأونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.