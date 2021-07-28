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ارتفاع الذهب عالمياً جراء ضعف الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-28T06:02:59+0000
ارتفاع الذهب عالمياً جراء ضعف الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، فوق المستوى البالغ 1800 دولار على خلفية ضعف الدولار، بسبب حذر المستثمرين قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي قد يقدم أدلة على خطط البنك المركزي الأمريكي لتقليص السياسة النقدية.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4٪ عند 1806.00 دولار للأوقية اعتبارًا من 03:28 بتوقيت جرينتش. 

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1806.90 دولار.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق في آسيا والمحيط الهادئ في OANDA، "يستفيد الذهب من بعض عمليات شراء التحوط من المخاطر من قبل المستثمرين مع ضعف الدولار وقبل نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الليلة".

وأضاف، "بشكل عام ، لا يزال الذهب راسخًا ضمن نطاق أوسع يتراوح بين 1790 و 1810 دولارًا أمريكيًا ، قد يتغير ذلك بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة".

وارتفعت الفضة 0.6٪ إلى 24.81 دولارًا للأونصة ، بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر تقريبًا عند 24.46 دولارًا يوم الثلاثاء.

وارتفع البلاديوم 0.3٪ إلى 2615.60 دولار للأونصة ، بينما ارتفع البلاتين 0.8٪ إلى 1058.61 دولار.

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