ارتفاع الذهب بأكثر من 1% مع توقعات خفض الفائدة

شفق نيوز- واشنطن

سجّلت أسعار الذهب، مساء اليوم الأربعاء، ارتفاعاً بأكثر من 1% مستفيدة من تراجع الدولار والتوقعات بخفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة استجابة لبيانات التضخم ومؤشرات ضعف سوق العمل.

ومن المتوقع أن يخفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، استجابةً لبيانات التضخم لشهر أيلول/ سبتمبر الماضي التي جاءت أضعف من المتوقع ومؤشرات ضعف سوق العمل، على الرغم من محدودية البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي المستمر. كما سيراقب المستثمرون عن كثب تصريحات باول بحثاً عن أي مؤشرات على السياسة المستقبلية.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.4% ليصل إلى 4.007.47 دولار للأونصة، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 6 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، يوم أمس الثلاثاء، في حين ارتفعت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 1% لتصل إلى 4.023.3 دولار للأونصة.

هذا وارتفعت أسعار الذهب بنحو 52% منذ بداية العام لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 4381.21 دولار في 20 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، مدعومة بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي ورهانات خفض أسعار واستمرار مشتريات البنوك المركزية.

ويزدهر الذهب الذي لا يدر عائداً في بيئة معدل الفائدة المنخفضة وخلال حالات عدم اليقين الاقتصادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.3% إلى 48.11 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 1.5% إلى 1608.95 دولار، وارتفع البلاديوم 1.2% إلى 1409.75 دولار.

بالمقابل، اقترب الدولار من أدنى مستوى له في أسبوع مقابل مجموعة عملات رئيسية قبل قرار أسعار الفائدة.

وقال نائب الرئيس وكبير إستراتيجيي المعادن في شركة زانر ميتالز، بيتر غرانت، إن "بعض مراكز البيع المضاربة هذه تغطي حالياً قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، سيُولي السوق اهتماماً وثيقاً لبيان السياسة النقدية وردود (رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم) باول على الأسئلة اليوم".

كما تترقب الأسواق هذا الأسبوع قرار المركزي الأوروبي بشأن معدل الفائدة، فيما تشير التقديرات إلى التثبيت.

أما على الصعيد التجاري، فينصب التركيز على أي تطورات في المحادثات بين واشنطن وبكين قبل اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية غداً الخميس.

في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الأربعاء عن اتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية، وأعرب عن تفاؤله بشأن هدنة مماثلة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، قبل المحادثات المقررة يوم الخميس.