ارتفاع الذهب بعد تراجع الدولار عالمياً

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار العقود الاجلة للذهب، اليوم الأربعاء، بعد تراجع الدولار.

وبحسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في ديسمبر / كانون الأول على 1,935.05 للأونصة، وارتفع بنسبة 0.01% في الساعة 04:49 بتوقيت غرينتش.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.03% للمتاجرة به على 103.07 دولار.

وبالنسبة لباقي المعادن النفيسة ارتفع سعر الفضة لشهر سبتمبر / أيلول بنسبة 0.10% لتتم المتاجرة به على 22.63 دولارا للأونصة، بينما ارتفع سعر النحاس لشهر سبتمبر بنسبة 0.25% لتتم المتاجرة به على 3.67 دولار للرطل.