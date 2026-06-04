ارتفاع الذهب بدعم من تراجع الدولار والنفط وسط تفاؤل بتهدئة التوترات

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار وأسعار النفط، في وقت قيّم فيه المستثمرون مؤشرات التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليبلغ 4461.09 دولاراً للأونصة، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم آب بنسبة 0.5% إلى 4487.90 دولاراً.

وجاء الارتفاع بالتزامن مع انخفاض الدولار، ما جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى، إضافة إلى تراجع أسعار النفط بعد اتفاق لبنان وإسرائيل على تنفيذ وقف إطلاق النار، ما عزز الآمال بتهدئة أوسع في المنطقة.

كما جدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، تأكيده عدم وجود حاجة حالياً لتغيير السياسة النقدية الأمريكية، معتبراً أن الضغوط التضخمية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط قد لا تكون طويلة الأمد.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.6% إلى 73.13 دولاراً للأونصة، والبلاتين بنسبة 0.7% إلى 1872.11 دولاراً، فيما صعد البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 1313.51 دولاراً.