ارتفاع الدين العام الداخلي للعراق

شفق نيوز- بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، عن ارتفاع الدين العام الداخلي مع نهاية شهر أيلول من العام 2025.

وقال البنك في إحصائية رسمية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "الدين العام الداخلي للعراق ارتفع مع نهاية شهر أيلول من العام الجاري ليبلغ 90 تريليوناً و615 مليار دينار، مرتفعاً بنسبة 0.47% عن شهر آب الذي بلغ 90 تريليوناً و165 مليار دينار، ومرتفعاً أيضاً بنسبة 9.11% عن عام 2024 الذي بلغ 83.050 تريليون دينار، وبنسبة 28% عن عام 2023 الذي بلغ 70.558 تريليون دينار".

وأضاف البنك أن "الارتفاع جاء نتيجة زيادة حوالات الخزينة المخصومة لصالح البنك المركزي بمقدار تريليون دينار، لتبلغ 50.486 تريليون دينار بعدما كانت 49.486 تريليون دينار".

وأشار إلى أن "قروض المؤسسات المالية سجلت انخفاضاً لتبلغ 14.366 تريليون دينار بعدما كانت 14.416 تريليون دينار، كما انخفضت ديون وزارة المالية إلى 1.500 تريليون دينار بعدما كانت 2.030 تريليون دينار".