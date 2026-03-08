ارتفاع الدين العام الداخلي العراقي لأكثر من 8%

شفق نيوز- بغداد

كشف البنك المركزي العراقي، يوم الأحد، عن ارتفاع الدين العام الداخلي مع نهاية العام 2025.

وقال البنك في إحصائية رسمية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "الدين العام الداخلي للعراق ارتفع مع نهاية عام 2025 ليصل إلى 90 تريليوناً و695 مليار دينار، مرتفعاً بنسبة 8.43% عن العام 2024 الذي بلغ 83.050 تريليون دينار، ومرتفعاً بنسبة 22% عن عام 2023 الذي بلغ 70.558 تريليون دينار".

وأضاف أن "الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي من 49.512 تريليون دينار إلى 52.486 تريليون دينار، وارتفاع سندات تسليم الأجل للفلاحين التي بلغت 9.834 تريليون دينار، وحوالات خزينة لصالح المصارف الحكومية بمبلغ 1.870 تريليون دينار، وارتفاع القروض للمؤسسات المالية إلى 15.608 تريليون دينار".

وأشار إلى أن "حوالات الخزينة لدى وزارة المالية انخفضت لتصل إلى 1.500 تريليون دينار وانخفاض قروض المصارف الحكومية إلى 5.600 تريليون دينار".