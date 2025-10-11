ارتفاع الدين الداخلي للعراق إلى 90 تريليون دينار

شفق نيوز- بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، يوم السبت، ارتفاع الدين الداخلي للعراق لشهر تموز 2025.

وذكر البنك في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الدين الداخلي للعراق ارتفع في شهر تموز ليصل الى 90.30 تريليون دينار بارتفاع بلغ نسبته 2.91 بالمائة مقارنة بشهر حزيران الماضي الذي بلغ 87.74 تريليون دينار".

وأضاف أن "الدين ارتفع ايضاً عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 16 بالمائة الذي كان 76 تريليون دينار".

وأشار البنك، إلى أن "سبب ارتفاع الدين الداخلي يعود لانخفاض قروض المصارف الحكومية بنسبة 1.72 بالمائة في شهر تموز مقارنة بشهر حزيران الماضي".

يذكر أن مرصد "إيكو عراق" اعتبر، في وقت سابق من اليوم السبت، أن مبيعات النفط لم تعد كافية لتغطية النفقات الجارية الشهرية للدولة، والتي تبلغ نحو 11 تريليون دينار عراقي.

وذكر المرصد في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "النفقات الجارية تمثل الجزء الأكبر من نفقات الدولة، إذ تبلغ 11.503.656.980.146 ديناراً"، مبيناً أن " هذا المبلغ من أصل 27 تريليون دينار تمثل مجموع نفقات جولات التراخيص والاتفاقية الصينية والاستثمار".