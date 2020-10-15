ارتفاع الدولار يطيح بالمعدن الاصفر عالمياً

شفق نيوز/ انخفض الذهب، يوم الخميس، دون 1900 دولار إذ تمسك الدولار بمكاسب حققها في الآونة الأخيرة بعد أن حطم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الآمال في حزمة تحفيز جديدة قبل الانتخابات الرئاسية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1897.47 دولار للأونصة، بعد أن ارتفع 1.2 بالمئة أمس الأربعاء، كما وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1901.50 دولار للأونصة.

وقال كاميرون ألكسندر مدير أبحاث المعادن النفيسة لدى رفينيتيف ميتال ريسيرش "سوق (الذهب) ما زالت لا تبارح مكانها انتظارا للمزيد من الوضوح بشأن حزمة التحفيز التي قد تكون مطلوبة في الولايات المتحدة ،مشيرا الى ان الذهب سيرتفع فور أن تصبح تفاصيل حزمة التحفيز المحتملة متاحة، لكن ربما لا يحدث هذا لفترة".

هذ وارتفع الذهب، الذي يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة، 25 بالمئة منذ بداية العام في ظل مستويات غير مسبوقة من التحفيز العالمي لتخفيف أثر الضربة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 24.13 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 859.51 دولار، وزاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2353.52 دولار.