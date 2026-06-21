ارتفاع الدولار وتراجع التومان الإيراني في كوردستان وخبير يوضح الأسباب

السليمانية- شفق نيوز

شهدت أسواق الصيرفة في إقليم كوردستان، اليوم الأحد، ارتفاعاً في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، فيما واصل التومان الإيراني تراجعه أمام العملة الأميركية.

وبحسب مؤشرات السوق، بلغ سعر صرف 100 دولار أميركي نحو 155 ألفاً و750 ديناراً عراقياً، في حين وصل سعر 100 دولار إلى 12 مليوناً و550 ألف تومان إيراني.

كما سجلت العملات الأجنبية الأخرى تفاوتاً في أسعار الصرف، حيث بلغ سعر 100 يورو نحو 176 ألف دينار، و100 جنيه إسترليني 203 آلاف دينار، فيما وصل سعر ألف كرون سويدي إلى 147 ألف دينار وألف كرون نرويجي إلى 132 ألف دينار.

وفي تعليق على أسباب ارتفاع الدولار، قال الخبير الاقتصادي كاوه شيخ أحمد، لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "هناك جملة من العوامل تقف وراء ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي والتومان الإيراني، أبرزها الأوضاع الأمنية والسياسية المتوترة في المنطقة، ولا سيما التطورات الأخيرة المتعلقة بلبنان واحتمالات الرد الإيراني على تلك التطورات".

وأضاف أن "زيادة الطلب على الدولار خلال الفترة الحالية أسهمت أيضاً في رفع أسعاره، خصوصاً بعد توجه الحكومة الاتحادية إلى تطبيق نظام (الأسيكودا) الخاص بالتعرفة الجمركية الموحدة في المنافذ الحدودية، إذ عمد عدد من التجار إلى بيع الدولار وشراء الدينار العراقي على أساس أن التعاملات الجمركية ستكون بالدينار، إلا أن تأخر تنفيذ النظام أو عدم تطبيقه بالشكل المتوقع أدى إلى تغير المعادلة في السوق".

وأوضح شيخ أحمد، أن "تراجع قيمة التومان الإيراني مرتبط بمحاولات إيران سحب الدولار من الأسواق وضخ كميات أكبر من العملة المحلية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة التومان أمام الدولار".

وتوقع الخبير الاقتصادي أن تشهد أسعار الصرف استقراراً نسبياً في حال تحسنت الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، مستبعداً وصول سعر صرف 100 دولار إلى 180 ألف دينار كما تروج بعض وسائل الإعلام، مبيناً أن "الحديث عن وصول الدولار إلى مستويات قياسية مرتفعة لا يستند إلى معطيات اقتصادية واقعية في الوقت الراهن".