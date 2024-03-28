ارتفاع الدولار مقابل عملات العالم الرئيسية

شفق نيوز/ تلقى الدولار دفعة مقابل نظرائه من العملات الرئيسية، يوم الخميس، إذ قال مسؤول في مجلس الاحتياطي الاتحادي إنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض أسعار الفائدة وسط تضخم عنيد، في وقت يترقب فيه المتداولون بيانات اقتصادية رئيسية.

وفي الوقت نفسه، حافظ الين على مكانته مقابل الدولار بعد أن أشار كبار مسؤولي السياسة النقدية في اليابان يوم أمس الأربعاء إلى أنهم مستعدون للتدخل. وما زالت العملة اليابانية غير بعيدة عن مستوى 152 مقابل الدولار.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية، ليستقر عند 104.41 نقاط، وزاد نحو ثلاثة بالمئة حتى الآن هذا العام.

ووصل الدولار إلى 151.975 يناً يوم أمس الأربعاء، وهو أعلى مستوى له مقابل العملة اليابانية منذ منتصف عام 1990.

وبلغ الين في أحدت التعاملات 151.37 مقابل الدولار ، أما اليورو فانخفض 0.11 بالمئة إلى 1.0814 دولار وتراجع الجنيه الإسترليني 0.17 بالمئة إلى 1.2616 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، صعدت بتكوين في أحدث التعاملات 1.14 بالمئة إلى 69648.86 دولارا.