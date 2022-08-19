ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في شهر واحد

شفق نيوز/ ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في شهر واحد مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الجمعة حيث واصل مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحديث عن الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة قبل ندوة جاكسون هول الرئيسية.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.14٪ إلى 107.63، بعد أن لامس 107.72 في وقت سابق، وهو أعلى مستوى منذ 18 يوليو. المقياس في طريقه لتحقيق ارتفاع بنسبة 1.86٪ هذا الأسبوع ، والذي سيكون أفضل أداء أسبوعي له منذ 12 يونيو.

وارتفع الدولار إلى 136.38 ين، وهو أعلى مستوى منذ 28 يوليو ، ويتجه نحو الارتفاع الأسبوعي بنسبة 1.99 ٪ ، وهو أفضل عرض له منذ 10 يونيو.

في غضون ذلك ، انخفض اليورو إلى 1.0070 دولار ، وهو أدنى مستوى منذ 15 يوليو. وهبط الجنيه الإسترليني إلى 1.1895 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 21 يوليو.

اليورو في طريقه للانخفاض بنسبة 1.73٪ منذ يوم الجمعة الماضي ، والذي سيكون أسوأ أسبوع له منذ 8 يوليو. ويتجه الجنيه الإسترليني للهبوط بنسبة 1.85٪ ، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ 6 مايو.

وفشلت العملات الأوروبية في الحصول على دفعة من تجدد مخاوف التضخم مما أدى إلى الضغط على البنوك المركزية الإقليمية لمواصلة تشديد السياسة ، مع قلق المستثمرين بدلاً من ذلك بشأن مخاطر الركود.

في غضون ذلك ، على الرغم من جوقة الاحتياطي الفيدرالي بشأن الحاجة إلى معدلات أعلى ، تراجعت احتمالات رفع آخر بمقدار 75 نقطة أساس الشهر المقبل إلى 40٪ في أسواق المال.

مع ذلك ، من المحتمل أن تؤثر بيانات تضخم أسعار المستهلكين وبيانات الوظائف لشهر أغسطس ، المقرر إجراؤها قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر ، على مقياس التضييق.

وسيكون لدى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول فرصة لإطلاع السوق على آرائه في ندوة جاكسون هول السنوية يومي 25 و 27 أغسطس.

وفي مكان آخر ، انخفض الدولار الأسترالي إلى 0.6888 دولار ، وهو أدنى مستوى منذ 5 أغسطس. انخفض الدولار النيوزيلندي إلى 0.62285 دولار ، وهو أدنى مستوى منذ 5 أغسطس.

وانخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 6.8150 مقابل الدولار في التعاملات الداخلية بعد أن حدد البنك المركزي توجيهًا ضعيفًا للغاية في منتصف النقطة ، مع توقع المتداولين مزيدًا من الانخفاض بسبب التباطؤ الاقتصادي.

وفي العملات المشفرة ، هبطت عملة البيتكوين بنسبة 1.67٪ إلى 22814 دولارًا، على المسار الصحيح لتراجع أسبوعيًا بنسبة 6.22٪ ، وهو الأسوأ منذ 3 يوليو. انخفض إيثر بنسبة 1.54٪ إلى 1،818.60 دولارًا ، متجهًا إلى انخفاض أسبوعي بنسبة 6.02٪ ، وهو أيضًا الأسوأ منذ بداية الشهر الماضي .