ارتفاع الدولار في ظل رهانات على معدلات الفائدة والتوترات في البحر الأحمر

شفق نيوز/ شهد مؤشر الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً مع تقليص المستثمرين رهاناتهم على خفض في المدى القريب لمعدلات الفائدة من جانب الفدرالي الأميركي في أعقاب تصريحات متشددة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، في حين أثرت المخاوف من وقوع المزيد من الهجمات على السفن في البحر الأحمر على الرغبة في المخاطرة.

وارتفع مؤشر الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات 0.253% إلى 102.90 نقطة، بعد أن ارتفع 0.2% أثناء الليل في تعاملات هادئة خلال عطلة عامة في الولايات المتحدة أمس الاثنين.

وتراجع اليورو 0.3% إلى 1.09185 دولار متجها صوب أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد خلال أسبوعين. وهبط الجنيه الاسترليني في أحدث تداول إلى 1.2681 دولار منخفضا 0.36% خلال اليوم ومبتعدا عن أعلى مستوى في خمسة أشهر تقريبا عند 1.2825 دولار والذي سجله في أواخر ديسمبر كانون الأول.

هذا وألقت تعليقات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي التي تعارض التخفيضات المبكرة في أسعار الفائدة بظلالها على توقعات أسعار الفائدة على مستوى العالم.

وقال مسؤول من حركة الحوثي اليمنية الاثنين إن الجماعة ستوسع أهدافها في منطقة البحر الأحمر لتشمل السفن الأميركية، وتعهدت الجماعة بمواصلة الهجمات بعد الضربات الأميركية والبريطانية على مواقعها في اليمن.

وانخفض الين 0.20% إلى 146.07 للدولار بعد أن أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ظل ثابتاً في ديسمبر كانون الأول مقارنة بالعام الماضي وتباطئ للشهر الثاني عشر على التوالي.