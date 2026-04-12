ارتفاع الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق الأسواق

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي إزاء الدينار العراقي، مساء الأحد، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة اقليم كوردستان مع إغلاق التداولات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن سعر الدولار سجّل في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد 153950 ديناراً مقابل 100 دولار، مقارنة بـ153600 دينار صباح اليوم.

وأضاف أن أسعار البيع في محال الصيرفة ببغداد بلغت 154500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 153500 دينار.

وفي أربيل، ارتفعت الأسعار أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153900 دينار مقابل 100 دولار.