ارتفاع الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق التداولات

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، مساء اليوم الاثنين، في أسواق بغداد وأربيل مع إغلاق التداولات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار صعدت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد إلى 153750 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، بعد أن سجلت صباح اليوم 153100 دينار مقابل 100 دولار.

وأضاف أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت إلى 154250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 153250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً، إذ سجل سعر البيع 154500 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 154300 دينار مقابل 100 دولار.