ارتفاع الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق التداول

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، مساء الثلاثاء، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل مع إغلاق التداول.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 154700 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعدما كانت قد سجلت صباح اليوم 154600 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 155250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 154250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 155100 دينار لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 155000 دينار مقابل 100 دولار.