ارتفاع الدولار في بغداد وأربيل مع انطلاق تداولات بداية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، ارتفاعاً في أسواق بغداد، وأربيل مع بدء التعاملات الصباحية بالبورصات في بداية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 150,500 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 150,450 ديناراً.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 151,000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 150,000 دينار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 151,000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150,850 ديناراً.