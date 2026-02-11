ارتفاع الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، مساء اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق التداولات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 150250 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، بعد أن سجلت صباح اليوم 150100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 150750 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 149750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 150900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150800 دينار مقابل 100 دولار.