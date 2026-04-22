ارتفاع الدولار في بغداد وأربيل مع افتتاح التداولات

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي إزاء العملة المحلية، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة العراقية بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع افتتاح التداولات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد إلى 154750 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، بعد أن سجلت يوم أمس الثلاثاء 154100 دينار مقابل 100 دولار.

وأضاف أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت إلى 155250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 154250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً، إذ سجل سعر البيع 154500 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 154350 ديناراً مقابل 100 دولار.