ارتفاع الدولار في بغداد وأربيل مع افتتاح التداول

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الاميركي ازاء الدينار العراقي، صباح الاثنين، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 155000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت يوم أمس الأحد 154050 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأضاف أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 155500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 154500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار كذلك، إذ بلغ سعر البيع 154900 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 154800 دينار مقابل 100 دولار.