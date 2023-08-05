ارتفاع الدولار في بغداد وانخفاضها في كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، في أسواق بغداد، فيما انخفضت اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي من الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 150300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار ليوم الاربعاء 149900 دينار مقابل 100 دولار.

اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 149000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة سجلت انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 150850 ديناراً، وسعر الشراء 150800 دينار مقابل 100 دولار.