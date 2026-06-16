ارتفاع الدولار في بغداد واستقراره لدى أربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق العاصمة بغداد، فيما سجلت استقراراً في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد ارتفعت لتسجل 154900 دينار لكل 100 دولار، مقارنة بـ154200 دينار يوم الاثنين.

وأضاف أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 155500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 154500 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل، استقرت أسعار الدولار، مقارنة باسعار امس، حيث بلغ سعر البيع 153850 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153750 ديناراً لكل 100 دولار.