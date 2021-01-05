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ارتفاع الدولار في بغداد واستقراره في إقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-05T07:16:52+0000
ارتفاع الدولار في بغداد واستقراره في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، فيما استقرت في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت 143900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 143950 دينارا مقابل 100 دولار.

وسجلت بورصة الكفاح المركزية امس الاثنين 143500 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 145000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 143000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان أربيل فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا وبلغ سعر البيع 144000 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 143500 لكل مائة دولار امريكي

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